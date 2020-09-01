Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 71962 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 1 сентября 2020 года выросло до 71632 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 5 до 686 человека.

«В Беларуси на 1 сентября зарегистрированы 71962 человека с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели и выписаны 70606 (+138) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 686 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 119 человек (4,45% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 1534792 (+2673) тестов на коронавирус.