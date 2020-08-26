Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 70974 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 26 августа 2020 года выросло до 70974 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 5 до 657 человек.

«В Беларуси на 26 августа зарегистрированы 70974 человек с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели и выписаны 69378 (+281) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 657 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 247 человека (3,14% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 1487902 (+7855) тестов на коронавирус.