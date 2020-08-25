Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 70727 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 25 августа 2020 года выросло до 70727 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 6 до 652 человек.

«В Беларуси на 25 августа зарегистрированы 70727 человек с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели и выписаны 69097 (+172) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 652 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 82 человека (3,89% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 1480047 (+2108) тестов на коронавирус.