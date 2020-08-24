Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 70645 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 24 августа 2020 года выросло до 70645 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 4 до 646 человек.

«В Беларуси на 24 августа зарегистрированы 70645 человек с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели и выписаны 68925 (+86) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 646 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 177 человек (4,58% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 1477939 (+3864) тестов на коронавирус.