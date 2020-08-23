Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 70468 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 23 августа 2020 года выросло до 70468 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 5 до 642 человек.

«В Беларуси на 23 августа зарегистрированы 70468 человек с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели и выписаны 68839 (+262) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 642 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 183 человек (2,15% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 1474075 (+8520) тестов на коронавирус.