Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 70285 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 22 августа 2020 года выросло до 70285 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 5 до 637 человек.

«В Беларуси на 22 августа зарегистрированы 70285 человек с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели и выписаны 68577 (+321) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 637 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 174 человек (1,8% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 1465555 (+9670) тестов на коронавирус.