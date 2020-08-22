Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 70111 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 21 августа 2020 года выросло до 70111 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 5 до 632 человек.

«В Беларуси на 21 августа зарегистрированы 70111 человек с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели и выписаны 68256 (+327) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 632 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 161 человек (1,7% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 1455885 (+9487) тестов на коронавирус.