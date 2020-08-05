Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 68376 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 5 августа 2020 года выросло до 68376 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 3 до 577 человек.

«В Беларуси на 5 августа зарегистрированы 68376 человека с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели и выписаны 63425 (+262) пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умер 577 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 126 (+42) человек (1,39% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 1334868 (+9092) тестов на коронавирус.