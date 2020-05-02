Студенты из Индии просят эвакуировать их из коронавирусной Беларуси

Около тысячи индийских студентов, изучающих медицину в 4=х вузах Беларуси, просят срочно прислать за ними самолет из-за высокого риска заражения коронавирусом.

Видеообращение студентов, оказавшихся в ловушке в Беларуси, стало вирусным роликом в Индии, сообщает индийское издание divyabhaskar.co.in.

Родители студентов уже в течение месяца просят помощи у властей Индии, но пока не добились результата. По их словам, ситуация в Беларуси критическая из-за бездействия белорусских властей, поэтому они опасаются за жизни своих детей.

"Количество заболевших коронавирусом в Беларуси растет как на дрожжах. До сих пор не было принято никаких мер по доставке моего сына в Индию. Студенты-медики в Беларуси в беде. Студенты обратились к правительству посредством видео, в котором просят, чтобы их перебросили в Индию по воздуху. В Беларуси существует высокий риск заражения коронавирусом, потому что не принимается никаких мер", - заявил родитель одного из студентов.

«Тысяча студентов штата Гуджарат оказались в ловушке в Беларуси… Коронавирус там распространяется как на дрожжах. Студенты-медики в беде. Никаких мер по их возвращению на родину до сих пор предпринято не было», - пишет издание, цитируя студентов и их родителей.