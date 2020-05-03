Лукашенко: Я два месяца назад, сколько будет зараженных в Беларуси к маю

Лукашенко сегодня сознался в том, что он еще 2 месяца назад знал, каков будет масштаб эпидемии в Беларуси. В течение этих 2-х месяцев страну убеждали, что коронавирус – это пустое, и раз никто не видит, как он, коронавирус, летает, значит его нет.

"На сегодняшний день удается сдерживать заболеваемость в целом. Что касается инфекционных заболеваний, то мы идем четко в том прогнозе, который был два месяца назад доложен мне", - заявил Лукашенко на совещании.

Белорусский правитель также заявил, что в Беларуси хватает средств защиты и лекарств, опять сведя на нет всю значимость благотворительной и волонтерской активности.

"Лекарств у нас хватает. Притом для лечения самыми современными новыми способами", - заявил Лукашенко.

По его словам, решены все необходимые вопросы, связанные не только с безопасностью врачей в больницах, но и на других уровнях.

Белорусский ковид-диссидент по-прежнему отказывается использовать в своих речах и репликах слово «коронавирус», предпочитая бороться с эпидемией словесным отрицанием.

«Главное для нас сегодня - это лечение людей - пневмонии. Прошу это иметь в виду. Для меня это вопрос номер один. И я очень серьезно контролирую эти процессы».

Контроль, безусловно, заметили все, особенно в цифрах последней недели..