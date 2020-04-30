Последнее обновление: 30.04.2020 13:16

Число зараженных коронавирусом в Беларуси за сутки выросло на 846 человек

Число зараженных коронавирусом в Беларуси выросло до 14027 человека. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 5 до 89.

«В Беларуси на 30 апреля зарегистрированы 14027 человек с положительным тестом на коронавирус, что составляет 7,9% от протестированных. Выздоровели и выписаны 2386 (+314) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 89 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 846 человек (11,07% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведено 176625 (+7639) тестов на коронавирусную инфекцию.

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