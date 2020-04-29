Последнее обновление: 29.04.2020 15:54

Число зараженных коронавирусом в Беларуси за сутки выросло на 973 человек

Число зараженных коронавирусом в Беларуси выросло до 13181 человека. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 5 до 84.

«В Беларуси на 29 апреля зарегистрирован 13181 человек с положительным тестом на коронавирус, что составляет 7,8% от протестированных. Выздоровели и выписаны 2072 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 84 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 973 человека (12,23% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведено 168986 (+7958) тестов на коронавирусную инфекцию.

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