Лукашенко: Наблюдается прирост пневмоний, но это мизер

В Беларуси отмечается прирост пневмоний к уровню прошлого года, но это мизер при существующей в стране системе здравоохранения.

«Анализируя всю ситуацию, нам особое внимание, что мы сегодня и делаем, надо обратить на пневмонии. У нас наблюдается, пускай на 40-50 человек за 4 месяца, прирост пневмоний к уровню прошлого года. Да, это просто мизер при нашей системе здравоохранения, но пневмонии чуть-чуть подросли. Думаю, по году эта ситуация выровняется и так далее», - заявил сегодня Лукашенко на совещании в Минске.

«И мы видим, что главное для нас сегодня - это лечение людей - пневмонии. Прошу это иметь в виду. Для меня это вопрос номер один. И я очень серьезно контролирую эти процессы", - заявил глава государства.

Он также сказал, что для него ситуация по пневмониям является более важной, нежели число людей, у которых диагностирован коронавирус, а именно ситуация по пневмониям.

"Чем больше мы тестируем людей, а сейчас мы вышли на 9,5-10 тыс. ежесуточно тестируемых, тем больше мы получаем с вирусом. Это где-то в районе 9% от тестируемых. Я учитываю это, смотрю эту динамику. Тем более я попросил от вас прогноз. И вы мне дали прогноз полтора-два месяца тому назад, как будут развиваться эти болезни. И я контролирую, насколько вы мне точно выдали прогноз", - сказал Лукашенко.