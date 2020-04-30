Свято-Елисаветинский монастырь в Минске закрылся для посещений

Свято-Елисаветинский монастырь в Минске с четверга закрылся для посетителей на две недели. Информация об этом размещена на сайте монастыря.

"Богослужения в нашем монастыре будут совершаться монашествующими без прихожан", - говорится в сообщении, появившемся на сайте монастыря.

Духовник монастыря по-прежнему утверждает, что лишать прихожан возможности посетить храм "абсолютно неразумно".

Свято-Елисаветинский монастырь - внушительный монастырский комплекс на окраине Минска, включающий в себя восемь храмов и несколько мастерских, в его различных подразделениях работают тысячи человек. На территории монастыря постоянно проживают 130 монахинь. В монастыре помогают наркозависимым и бездомным и успешно занимаются коммерческой деятельностью.

Закрытие монастыря на карантин подтвердил пресс-секретарь Белорусской православной церкви Сергей Лепин.