Число зараженных коронавирусом в Беларуси за сутки выросло на 890 человек

Число зараженных коронавирусом в Беларуси выросло до 14917 человека. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 4 до 93.

«В Беларуси на 1 мая зарегистрированы 14917 человек с положительным тестом на коронавирус, что составляет 8,0% от протестированных. Выздоровели и выписаны 2918 (+532) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 93 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 890 человек (9,24% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведено 186262 (+9637) тестов на коронавирусную инфекцию.