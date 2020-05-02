Последнее обновление: 02.05.2020 13:16

Число зараженных коронавирусом в Беларуси за сутки выросло на 911 человек

Число зараженных коронавирусом в Беларуси выросло до 15828 человека. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 4 до 97.

«В Беларуси на 2 мая зарегистрированы 15828 человек с положительным тестом на коронавирус, что составляет 8,2% от протестированных. Выздоровели и выписаны 3117 (+199) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 97 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 911 человек (9,9% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведено 195430 (+9168) тестов на коронавирусную инфекцию.

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