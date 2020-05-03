Последнее обновление: 03.05.2020 13:05

Лукашенко: Я претензий к Минздраву не предъявляю

Лукашенко заявил, что у него нет претензий к Минздраву РБ и главным врачам больниц. Отсутствие претензий он обосновал статистикой.

"Я смотрю каждые сутки информацию, вот сегодня получил тоже, 9% у нас от тестируемых. По пневмонии у нас, что я очень контролирую, 10 всего процентов от наличия аппаратов заняты. У нас сегодня на ИВЛ чуть больше 200 человек. А аппаратов ИВЛ - 2,5 тыс. плюс полтысячи наркозно-дыхательных, если это нужно будет", - сказал Лукашенко.

«У нас 30% ковидных больных от числа пневмоний. Это тоже очень хороший показатель. Поэтому я сегодня особо претензий ни к Министерству здравоохранения, ни к главным врачам больниц не предъявляю ", - заявил он.

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