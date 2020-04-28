Ученые прогнозируют окончание эпидемии коронавируса в Беларуси на конец мая

Группа ученых из Сингапурского университета технологий и дизайна и лаборатории Data-Driven Development Lab под руководством профессора Цзяньси Луо из Массачусетского технологического института создали ресурс, сообщающий с разной степенью вероятности, когда закончится эпидемия коронавируса в разных странах мира.
Исследователи попытались привнести больше определенности, основанной на математических моделях, опубликовав графики на специальном веб-сайте. Собрав данные по новым зарегистрированным случаям заболеваний в разных государствах, исследователи составили наглядные прогностические кривые, которые показывают, когда в той или иной стране может закончиться волна пандемии.
Если верить данным исследования, то Беларусь уже сейчас проходит пик эпидемии. К 19 мая в стране прогнозируется 97% снижение эпидемии, к концу мая – 99% снижение, а окончательно побороть вирус страна сможет в начале июля.
Для построения прогнозов была использована так называемая SIR-модель (Susceptible — Infected — Recovered). Она учитывает восприимчивых, инфицированных и уже переболевших индивидов в определенные моменты времени, а также интенсивность контактов между людьми, сообщает Naked Science.
Сейчас на сайте можно увидеть прогнозы для 87 стран. Графики обновляются и корректируются в соответствии со свежей статистикой по количеству случаев Covid-19. Теоретические выкладки авторов работы изложены в статье, опубликованной на том же сайте.
Если верить данным ресурса, то по состоянию на 27 апреля прогностические кривые показывают, что в США эпидемия с 99%-ной вероятностью должна утихнуть к 25 июня, а со стопроцентной — к 4 сентября.