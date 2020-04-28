Ученые прогнозируют окончание эпидемии коронавируса в Беларуси на конец мая

Группа ученых из Сингапурского университета технологий и дизайна и лаборатории Data-Driven Development Lab под руководством профессора Цзяньси Луо из Массачусетского технологического института создали ресурс, сообщающий с разной степенью вероятности, когда закончится эпидемия коронавируса в разных странах мира.

Исследователи попытались привнести больше определенности, основанной на математических моделях, опубликовав графики на специальном веб-сайте. Собрав данные по новым зарегистрированным случаям заболеваний в разных государствах, исследователи составили наглядные прогностические кривые, которые показывают, когда в той или иной стране может закончиться волна пандемии.

Если верить данным исследования, то Беларусь уже сейчас проходит пик эпидемии. К 19 мая в стране прогнозируется 97% снижение эпидемии, к концу мая – 99% снижение, а окончательно побороть вирус страна сможет в начале июля.