Последнее обновление: 28.04.2020 14:02

Число зараженных коронавирусом в Беларуси за сутки выросло на 919 человек

Число зараженных коронавирусом в Беларуси выросло до 12208 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 4 до 79.

«В Беларуси на 28 апреля зарегистрированы 12208 человек с положительным тестом на коронавирус, что составляет 7,5% от протестированных. Выздоровели и выписаны 1993 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 79 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 919 человек (12,79% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведено 161028 (+7183) тестов на коронавирусную инфекцию.

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