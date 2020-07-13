Последнее обновление: 13.07.2020 19:13

ЕС и ВОЗ доставили в Беларусь средства для борьбы с коронавирусом

Европейский союз и Всемирная организация здравоохранения средства для борьбы с коронавирусом в медицинские учреждения Минской области.

"Учреждениям здравоохранения области передано 455,5 тыс. единиц средств индивидуальной защиты, включая 300 тыс. медицинских масок, 133 тыс. респираторов, 6 тыс. защитных очков, 6 тыс. защитных лицевых щитов и 10,5 тыс. медицинских халатов», - говорится в сообщении представительства ЕС в Беларуси.

Поставка осуществляется благодаря финансовой поддержке Европейского союза и является частью более широкого пакета помощи со стороны ВОЗ и ЕС для предотвращения, выявления и реагирования на кризис, связанный с коронавирусом.

В течение следующих двух лет ВОЗ и ЕС будут продолжать оказывать поддержку Беларуси в укреплении потенциала страны по реагированию на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения.

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Июнь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
Июль 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Общество
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование