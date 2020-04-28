Минувшей ночью в Минске не было репетиции парада

Минобороны Беларуси и иже с ним минувшей ночью отменили репетицию парада в Минске из-за внезапно настигшего Роту почетного караула коронавируса. Под репетицию даже перекрыли улицы, но что-то пошло не так.

Согласно сообщениям в соцтетях, причиной отмены стал коронавирус, сразивший войсковую часть 04147 и Роту почетного караула спецназа Внутренних войск МВД.

Рота почетного караула еще позавчера ушла на карантин с отселением всего личного в спортивный зал.

Это пустое и никто не умер от коронавируса уже сделали свое дело. Пройдя через две пасх, Вербное воскресенье Беларусь вышла на новый пик (который упорно не замечают) эпидемии и уже вряд ли осилит такое публичное мероприятие как парад, тем более что к концу этой недели начнут проявляться последствия Радуница.

Хотя от властей можно ждать чего угодно, в том числе и эпичного парада с живыми спецэффектами: это когда марширующие на параде потихоньку валятся на обочины от высокой температуры, а пролетающие над трибуной самолеты после падают на жилые кварталы Минска.