Ляденский монастырь после приезда Лукашенко закрылся из-за коронавируса

Мужской монастырь в деревне Малые Ляды Смолевичского района, на территории которого находится Свято-Благовещенский Ляденский храм, куда на Пасху приезжал Александр Лукашенко, закрыт для посещения.

Два человека в Ляденском монастыре заразились коронавирусом, а их контакты первого уровня — 55 человек — находятся на изоляции, сообщает tut.by со ссылкой на источник в Смолевичской центральной районной больнице.

«Заразившихся отправили в местную амбулаторию, а контакты в монастыре», - сообщил собеседник.

Как говорит медработник, первый положительный тест на коронавирус, взятый у жителей монастыря, в больницу пришел 22 апреля.

В Борисовской епархии заявили, что «в церкви никто не заражается».