Число зараженных коронавирусом в Беларуси за сутки выросло на 826 человек

Число зараженных коронавирусом в Беларуси выросло до 11289 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 3 до 75.

«В Беларуси на 25 апреля зарегистрированы 11289 человек с положительным тестом на коронавирус, что составляет 7,5% от протестированных. Выздоровели и выписаны 1740 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 75 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 826 человека (13,07% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведено 153845 (+6320) тестов на коронавирусную инфекцию.