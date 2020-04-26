Последнее обновление: 26.04.2020 14:48

Число зараженных коронавирусом в Беларуси за сутки выросло на 873 человека

Число зараженных коронавирусом в Беларуси выросло до 10463 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 5 до 72.

«В Беларуси на 25 апреля зарегистрированы 10463 человека с положительным тестом на коронавирус, что составляет 7,1% от протестированных. Выздоровели и выписаны 1695 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 72 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 873 человека (10,61% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведено 147525 (+8230) тестов на коронавирусную инфекцию.

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