Число зараженных коронавирусом в Беларуси за сутки выросло на 857 человек

Число зараженных коронавирусом в Беларуси выросло до 9590 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 4 до 67.

«В Беларуси на 25 апреля зарегистрированы 9590 человек с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели и выписаны 1573 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 67 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 857 человек.

По данным ведомства, в Беларуси проведено 139295 (+8471) тестов на коронавирусную инфекцию.