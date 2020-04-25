Последнее обновление: 25.04.2020 13:57

Министр образования РБ: Все учащиеся будут оценены по итогам 4-й четверти

Министр образования Беларуси Игорь Карпенко пообещал, что все учащиеся школ, независимо от того, ходят они в школу или учатся удаленно, будут оценены по итогам 4-й четверти.

"Вчера на занятиях было порядка 37% школьников. Те ребята, которые остались дома, индивидуально получают задания для проработки. Никаких проблем не возникает", - сказал сегодня Карпенко (цитата БелТА).

"Всех учащихся мы оценим. Тем более что это четвертая четверть. Конечно, чуть сложнее для выпускников, потому что им необходимо подготовиться к вступительной кампании. В любом случае все решения будут приняты в пользу школьников и учителей", - заверил министр.

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