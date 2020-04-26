Последнее обновление: 26.04.2020 18:45

Власти Беларуси допускают смещение сроков вступительной кампании

Белорусские власти рассматривают возможность смещения сроков вступительной кампании в связи с распространением в стране эпидемии коронавируса.

"…обсуждаем вопрос при необходимости возможного смещения сроков проведения вступительной кампании. Но, во всяком случае, пока будем наблюдать за той ситуацией, которая разворачивается", - сказал министр образования Игорь Карпенко в эфире белорусского ТВ.

По его словам, в настоящий момент чиновники раздумывают, как обеспечить дистанцирование при проведении ЦТ.

"Усилим санитарную обработку помещений. Запускаем электронную регистрацию. Это упростит ситуацию: не нужно будет несколько раз ходить при записи на ЦТ", - сказал министр.

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