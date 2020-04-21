В Беларуси могут заставить родителей отправить детей в школы

Лукашенко сегодня подтвердил, что был ярым противником решения о продлении школьных каникул из-за экспансии эпидемии коронавируса.

"Я наблюдаю реакцию людей. Люди разные. Оппозиционеры начали пописывать в отдельных там телеграм-каналах, желтой прессе... Вот Лукашенко там "адказнасць пераклаў" на родителей. Слушайте, ну дикость полная. Я, наверное, излишне беру на себя ответственность. Я на себя весь этот груз возложил. Хотя многие говорят, вот президентские выборы...»

«Да не надо впереди лошади бежать! Я же президент, пока я за это отвечаю. Возложи я ответственность, не возложи, вы же все равно с меня спросите. Такая практика у нас уже в стране. Кто виноват, не виноват - президент. Поэтому я занимаюсь этими вопросами. Я честно и прямо сказал, что я категорически против продления каникул. Изучили мнения, хотят на неделю продлить. Ладно, я продлил. Но сказал, что я категорически против", - заявил Лукашенко.

"Надо потихоньку в течение недели втягиваться в этот процесс", - добавил он.

Категоричность возражения этому ограничению наводит на мысль о том, что по истечении этой недели так называемых школьных консультаций и втягивания в учебный процесс, родителей лишат права выбора и обяжут всех детей вернуться за парты. И всю необходимую статистику под это решение нарисуют.

Уже вчера Министерство образования выдало данные, вызвавшие изумление у многих родителей: в школы пришли 30-40% учащихся. Для сравнения, Sputnik.by в понедельник запустил опрос в своем телеграмм-канале «Вы сегодня отпустили ребенка в школу?». На данный момент в опросе приняли участие 1660 подписчиков канала: 86% ответили «Нет» и лишь 14% сказали «Да».

Впрочем, когда в школе из четырех 11-х классов в трех пришли ноль учеников, а в четвертом оставшемся за партами оказались всего 5 человек, даже цифра 14% кажется завышенной.