В Беларуси 2 мая стартует электронная регистрация на ЦТ

В связи с эпидемиологической обстановкой в 2020 году в Беларуси изменяется схема регистрации абитуриентов для участия в централизованном тестировании (ЦТ), говорится в сообщении Республиканского института контроля знаний.

Регистрация стартует 2 мая и продлится по 1 июня.

«Заявление должно быть заполнено в электронном виде в соответствии с требованиями инструкции (инструкция размещена на сайте РИКЗ) и отослано с личного электронного адреса абитуриента в период со 2 мая по 1 июня 2020 года (до 18.00) на адрес электронной почты одного из пунктов регистрации абитуриентов для участия в ЦТ. Адреса электронной почты пунктов регистрации, куда необходимо отправить заявление, размещены на сайте РИКЗ», - отмечается в сообщении на сайте РИКЗ (https://rikc.by/).

При регистрации для участия в ЦТ абитуриент подает заявление по своему выбору на одном из государственных языков Республики Беларусь.

Пункт регистрации в срок не позднее одного рабочего дня с момента получения заявления от абитуриента (до 19.00 1 июня 2020 года для тех заявлений, которые будут получены пунктом регистрации 1 июня) отправит на адрес электронной почты абитуриента лицевой счет, который будет необходим для внесения платы за прием и оформление документов для участия в ЦТ (кроме льготной категории граждан).

Абитуриент, используя данный лицевой счет, должен до посещения пункта регистрации внести не позднее 1 июня 2020 года плату за прием и оформление документов через систему «Расчет» (ЕРИП).

«В целях недопущения массового скопления людей пункты регистрации организуют предварительную запись (формируют электронную очередь), что позволит определить дату и время посещения абитуриентами пунктов регистрации. В этой связи перед посещением пункта регистрации необходимо ознакомиться с информацией по данному вопросу на сайте пункта регистрации, куда абитуриент выслал заявление для участия в ЦТ», - отмечается в сообщении.

Абитуриент после внесения платы за прием и оформление документов должен в предложенные ему пунктом регистрации дату и время лично забрать в пункте регистрации, куда он выслал свое заявление, пропуск(-а), имея при себе документ, удостоверяющий личность.

«Процесс регистрации для участия в ЦТ считается завершенным только после получения абитуриентом пропуска», - подчеркивается в сообщении.