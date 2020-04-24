Лукашенко подписал указ об учебном дне 1 мая

Лукашенко подписал указ о переносе рабочего дня в учреждениях общего среднего образования с субботы 2 мая на пятницу 1 мая 2020 года.

«…в целях рационального использования рабочего времени, обеспечения соблюдения режима труда и отдыха, а также своевременного завершения учебного года», - говорится в комментарии к указу.

«Таким образом, 1 мая в школах пройдут полноценные уроки. Расписание учебных занятий будет составлено в соответствии со скорректированным календарно-тематическим планированием с учетом специфики учреждения образования. Правительству, облисполкомам и Минскому горисполкому поручено принять меры по обеспечению бесперебойной работы предприятий, организующих питание и подвоз школьников», - говорится в сообщении пресс-службы.