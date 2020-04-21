Минобразования Беларуси продлило 3-й этап репетиционного тестирования

Министерство образования Беларуси продлило третий этап репетиционного тестирования до 24 мая, сообщила пресс-служба ведомства.

«Чтобы удовлетворить спрос абитуриентов на репетиционное тестирование и чтобы при этом у пунктов их проведения была возможность оперативно реагировать на ситуацию и обеспечить все необходимые рекомендации, третий этап репетиционного тестирования продлен почти на месяц», - говорится в сообщении ведомства.

Продление срока дает абитуриенту возможность отменить ранее выбранные сеансы с переносом их на более поздний срок.

«Абитуриент об этом оперативно информируется и может выбрать удобную для него новую дату участия в РТ. Установленные сроки ЦТ позволяют надеяться на хорошие перспективы его проведения без большого маневра. Если потребует ситуация, будут приняты необходимые дополнительные меры», - отмечается в сообщении.

При этом сроки регистрации на ЦТ пока что не переносились - регистрация на централизованное тестирование 2020 начнется 2 мая и должна закончиться 1 июня.