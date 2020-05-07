Последнее обновление: 07.05.2020 14:09

В Беларуси принят указ о вступительной кампании в 2020 году

В Беларуси подписан указ №155 "Об организации вступительной кампании в учреждениях образования в 2020 году", сообщила пресс-служба президента РБ.

Согласно документу, создана государственная комиссия по контролю за ходом подготовки и проведения вступительных испытаний в учреждениях высшего и среднего специального образования в 2020 году, определены ее полномочия. Председателем комиссии назначен вице-премьер Игорь Петришенко.

О каких-либо изменениях в процессе проведения вступительной кампании из-за эпидемии коронавируса или смещения сроков ЦТ в официальном комментарии к указу не сообщается.

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