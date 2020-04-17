Минобразования Беларуси: С 20 апреля начинается 4-я четверть, 6-дневная неделя (Обновлено)

«…неделя должна уйти на медленное втягивание детей к концу недели после Пасхи в образовательный процесс. Надо постепенно начинать учиться. А ту неделю кто индивидуально, кто в школу придет... Но надо раскручивать этот процесс», - сказал сегодня Лукашенко.

Подробности, как будет организована учеба в 4-й четверти, сегодня озвучил сам Лукашенко.

«В Минске и областных центрах они эту неделю начнут, так сказать, с удаленки индивидуально, но к концу недели они должны войти в этот учебный процесс как все. Вот им неделя на раскачку. И будем учиться в субботу. Это будет учебный день: не просто так, там труды, факультативы, прочее, а полный учебный день, потому что немножко отстали. Неделю ж прогуляли лишнюю. И первого числа (ред. - мая) тоже будем учиться. А второго, третьего будет выходной для детей в школах. Вот мы два дня эти возьмем и, уплотнившись, нам может даже летом не понадобится один-два дня в июне месяце. Вот так надо поступить», - рассказал он.

Остается надеется, что Минобразования подробнее и понятнее разъяснит принятые решения.