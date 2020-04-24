Минобразования Беларуси не будет менять формат проведения ЦТ

Министерство образования Беларуси не будет менять формат проведения централизованного тестирования. По срокам проведения ЦТ Минобр пока не имеет 100% уверенности.

"Мы посмотрим, как будет развиваться ситуация и примем взвешенное решение. Но сразу можно сказать, что выпускникам не нужно беспокоиться: никаких изменений по форме проведения вступительной кампании не будет. А как ее обезопасить, создать оптимальные условия - этот вопрос сейчас прорабатывается", - сообщил сегодня министр образования Игорь Карпенко (цитата БелТА).