Последнее обновление: 24.04.2020 14:37

Минобразования Беларуси не будет менять формат проведения ЦТ

Министерство образования Беларуси не будет менять формат проведения централизованного тестирования. По срокам проведения ЦТ Минобр пока не имеет 100% уверенности.

"Мы посмотрим, как будет развиваться ситуация и примем взвешенное решение. Но сразу можно сказать, что выпускникам не нужно беспокоиться: никаких изменений по форме проведения вступительной кампании не будет. А как ее обезопасить, создать оптимальные условия - этот вопрос сейчас прорабатывается", - сообщил сегодня министр образования Игорь Карпенко (цитата БелТА).

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