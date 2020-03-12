Последнее обновление: 12.03.2020 09:03

Минобразования РБ определило уровни отсева абитуриентов на ЦТ

Министерство образования Беларуси установило уровни баллов, набранных при сдаче вступительных испытаний в учреждениях высшего образования, которые будут приравниваться к неудовлетворительным и считаться недостаточными для поступления в вузы.

Согласно постановлению Минобразования РБ №16 от 3 марта 2020 года, по учебному предмету «Белорусский язык» или «Русский язык» неудовлетворительными будут считаться отметки от 0 до 9 баллов (включительно).

Для тех, кто поступает в вузы по специальностям 1-02 03 01 «Белорусский язык и литература», 1-02 03 02 «Русский язык и литература», 1-02 03 03 «Белорусский язык и литература. Иностранный язык (с указанием языка)», 1-02 03 04 «Русский язык и литература. Иностранный язык (с указанием языка)», 1-21 05 01 «Белорусская филология (по направлениям)», 1-21 05 02 «Русская филология (по направлениям)», 1-21 05 04 «Славянская филология» неудовлетворительными по русскому или белорусскому языкам будут считаться отметки от 0 до 24 баллов (включительно).

По первому предмету профильного испытания по таким предметам как «Математика», «Физика», «Химия», «Биология» неудовлетворительными будут считаться отметки от 0 до 19 баллов (включительно), «История Беларуси», «Всемирная история (новейшее время)», «Обществоведение», «География», «Иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский, китайский)» – отметки от 0 до 24 баллов (включительно).

По второму предмету профильного испытания по таким предметам как «Математика», «Физика», «Химия», «Биология» неудовлетворительными будут считаться отметки от 0 до 9 баллов (включительно); «История Беларуси», «Всемирная история (новейшее время)», «География», «Иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский, китайский)» – отметки от 0 до 14 баллов (включительно).

Те абитуриенты, кто наберет на ЦТ более 6 баллов, но не сможет осилить перечисленные выше, установленные Минобразования предельные уровни отметок, могут попытать счастья в учреждениях высшего образования, находящихся в подчинении Министерства обороны, МЧС и Госпогранкомитета; на военных факультетах в других вузах, а также на специальностях «Производство, хранение и переработка продукции растениеводства», «Животноводство. Рыбоводство. Пчеловодство», «Сельское строительство и обустройство территорий», «Мелиорация и водное хозяйство», «Агроинженерия».

Для прохождения на военные или агроспециальности достаточно набрать более 6 баллов по таким предметам как «Белорусский язык», «Русский язык», «Математика», «Физика», «Химия», «Биология», «История Беларуси», «Всемирная история (новейшее время)», «Обществоведение», «География», «Иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский, китайский)».

Ранее по теме
<Февраль 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728291
2345678
Март 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
2425262728291
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Общество
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование