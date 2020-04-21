Два архиерея Белорусской православной церкви инфицированы коронавирусом

У двух епископов Белорусской Православной Церкви Московского патриархата (БПЦ МП) диагностирован коронавирус.

Как сообщает 20 апреля в своем блоге минский священник Александр Шрамко, речь идет об архиепископе Новогрудском и Слонимском Гурии (Апалько) и епископе Борисовском и Марьиногорском Вениамине (Тупеко).

"Архиепископ Гурий находится в реанимации, а заражение епископа Вениамина было обнаружено по тестированию перед посещением монастыря в Малых Лядах [Лукашенко] на Пасху, в результате чего высокого гостя он не встречал. Последнее упоминание на сайтах епархий о служении епископа Вениамина – Великая Суббота, а архиепископа Гурия – Вход Господень в Иерусалим", - говорится в сообщении

Вероятно, находясь уже в инфицированном состоянии, оба иерарха 9 апреля принимали участие в очном заседание Синода всех епископов БПЦ МП. Всего в этой Церкви насчитывается 15 правящих архиереев, сообщает сайт Credo.press.

На 19-20 мая запланированы торжества по случаю 500-летия Свято-Успенского Жировичского монастыря и 550-летия обретения чудотворной Жировичской иконы Божьей Матери.

Жировичский монастырь — единственный на территории Беларуси, который никогда не закрывался. Он действовал даже в военное время и в годы гонений на церковь.

На торжественные мероприятия приглашён Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Его участие подтверждалось до начала пандемии. Также в числе ожидаемых гостей некоторые главы государств.

Госпитализация настоятеля монастыря, Архиепископа Новогрудского и Слонимского Гурия, который также является ректором Минской духовной семинарии, которая располагается в Жировичах, ставит под вопрос проведение запланированных мероприятий. Визит в мае патриарха Кирилла, а также зарубежных гостей в Беларусь может не состояться.