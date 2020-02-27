Минобр РБ напомнил расписание событий в школах в 20/21 учебных годах

Министерство образования Беларуси актуализировало расписание событий в школах страны в 2020/21 учебных годах.

Текущий учебный год завершится 30 мая. На эту дату назначено проведение мероприятия "Последний звонок".

Выпускные экзамены для учеников 9-х и 11-х классов пройдут с 1 по 9 июня. Экзамены по языкам национальных меньшинств в 9-м классе пройдут 21 мая, в 11-м классе - 22 мая.

Выпускные вечера настоятельно рекомендуется провести 10-11 июня.

В 2020-21 учебном году первая четверть продлится с 1 сентября по 31 октября 2020 года, вторая - с 9 ноября по 24 декабря 2020-го, третья - с 11 января по 27 марта 2021 года, четвертая - с 5 апреля по 31 мая.

Осенние каникулы продлятся 8 дней с 1 по 8 ноября, зимние - 17 дней с 25 декабря 2020 по 10 января 2021 года, весенние каникулы - продлятся 8 дней с 28 марта по 4 апреля.