Минобразования Беларуси утвердило график проведения ЦТ

Министерство образования Беларусь определилось с графиком проведения централизованного тестирования по учебным предметам в 2020 году.

Согласно постановлению ведомства №12 от 13 февраля 2020 года, определены следующие даты проведения централизованного тестирования (ЦТ):

белорусский язык – 13 июня, суббота;

русский язык – 15 июня, понедельник;

обществоведение – 17 июня, среда;

математика – 19 июня, пятница;

биология – 21 июня, воскресенье;

иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский) – 23 июня, вторник;

химия – 25 июня, четверг;

физика – 27 июня, суббота;

история Беларуси – 29 июня, понедельник;

география – 1 июля, среда;

всемирная история (новейшее время) – 4 июля, суббота.

Резервными днями проведения ЦТ установлены: 8 и 10 июля – белорусский и русский языки;8 и 12 июля –обществоведение, математика, биология, иностранные языки, химия, физика, история Беларуси, география, всемирная история новейшего времени.

В постановлении содержится перечень учреждений образования, определенных пунктами регистрации для прохождения ЦТ, в том числе в резервные дни, а также пунктами проведения ЦТ. В резервные дни ЦТ будет проводиться в Белорусском государственном университете, говорится в анонс документа на сайт Национального правового портала.

Время работы пунктов регистрации – с 9.00 до 19.00, в субботние дни (2 и 30 мая) – с 9.00 до 18.00. Зарегистрироваться для прохождения ЦТ в резервные дни можно с 30 июня по 5 июля.

Время начала ЦТ, в том числе в резервные дни, – 11.00. Получить сертификаты абитуриенты смогут в пунктах проведения ЦТ с 12 июля, в БГУ (резервные дни) – с 15 июля.