Минобороны Беларуси не видит причин для отмены парада

Минобороны Беларуси в настоящее время не видит причин для отмены и переноса парада на 9 мая, такой ответ дало ведомство на петицию граждан Беларуси с требованием отменить парад. Подписи под петицией поставили более 7 тыс. человек.

«Складывающаяся в настоящий момент в РБ эпидемиологическая обстановка позволяет Вооруженным силам проводить плановые мероприятия боевой подготовки. Подготовка и проведение парада являются составной частью боевой подготовки войск. В ходе тренировок личный состав совершенствуют навыки, в том числе вождения и облуживания закрепленной за ним техники, повышает профессиональное мастерство», - говорится в ответе Минобороны за подписью самого министра обороны РБ В.Хренина.