Последнее обновление: 16.04.2020 20:47

В Беларуси коронавирус субботнику не помеха

Белорусские власти вопреки всем рекомендациям ВОЗ и не только объявили о проведении 25 апреля республиканского субботника.

Согласно постановлению Совмина №233 от 16 апреля 2020 года заработанные (перечисленные) на субботнике средства будут поделены поровну. Одна половина будет направлена на подготовку детских лагерей к лету, благоустройство населенных пунктов, а также восстановление историко-культурных ценностей, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы.

Вторая половина в равных долях достанется Национальному художественному музею и Гомельскому облисполкому для реконструкции братского захоронения на месте сожженной деревни Ола в Светлогорском районе.

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