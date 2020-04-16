В Беларуси коронавирус субботнику не помеха

Белорусские власти вопреки всем рекомендациям ВОЗ и не только объявили о проведении 25 апреля республиканского субботника.

Согласно постановлению Совмина №233 от 16 апреля 2020 года заработанные (перечисленные) на субботнике средства будут поделены поровну. Одна половина будет направлена на подготовку детских лагерей к лету, благоустройство населенных пунктов, а также восстановление историко-культурных ценностей, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы.

Вторая половина в равных долях достанется Национальному художественному музею и Гомельскому облисполкому для реконструкции братского захоронения на месте сожженной деревни Ола в Светлогорском районе.