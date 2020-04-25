Труд белоруса на субботнике оценен в $1,5

Труд каждого белоруса, принявшего сегодня участие в республиканском субботнике, проходившем на фоне беспрецедентного суточного прироста зараженных коронавирусом, по предварительным данным, оценен в полтора доллара.

Многие никуда не ходили, а просто перечислили деньги, но это не меняет сути бессмысленности и финансовой бесполезности сегодняшнего пропагандистского мероприятия.

"Всего, по предварительным данным, участвовало порядка 2,3 млн человек… перечислено порядка Br8,7 млн", - сообщил вице-премьер РБ Владимир Кухарев.

Вклад каждого принявшего участие в субботнике – $1,5. Эта цифра явно указывает, что расходы на подготовку и проведение мероприятия явно превосходят его доходы.

Впрочем, речь идет о важном воспитательном и идеологическом мероприятии, а не об отрицательном сальдо всей затеи. Да и всё равно мы не узнаем, какой прирост зараженных коронавирусом даст субботник. который власти провели вопреки рекомендациям ВОЗ.