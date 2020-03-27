Лукашенко 9 мая намерен побывать на двух парадах

Лукашенко заявил, что 9 мая намерен побывать сразу на двух парадах к 75-летию победы во Второй мировой войне: в Москве и Минске.

"У меня часто спрашивают - а вы поедете на парад в Москву? Конечно. Если уж из Беларуси никто не приедет в Москву, то кто же тогда поедет. Ясно, что из Украины никто не поедет", - заявил сегодня Лукашенко.

Он отметил, что коронавирус не мешает проводить подготовку к праздничным мероприятиям в стране.

"У меня одна проблема: у нас точно такие же мероприятия и вот мы думаем, как сделать так, чтобы я смог побывать там. Но я не знаю, исходя из того, что у них происходит и этот психоз их охватил, будут ли они проводить эти мероприятия. Мы пока ничего не отменяем, у нас будут все запланированные мероприятия", - пояснил белорусский правитель.

"… Больше, чем Беларусь, ни одна страна не пострадала. Так было. Наша страна была стерта с лица земли, у нас каждый третий человек погиб, и много людей калеками вернулись с войны. Поэтому Господь нас должен хранить от коронавируса, мы уже много населения потеряли", - сказал Лукашенко.

Впрочем, из-за коронавируса Кремль рассматривают вариант переноса парада Победы на 24 июня. Именно в этот день состоялся парад 1945 года. Такое решение облегчит задачу Лукашенко побывать на двух парадах.