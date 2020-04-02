Лукашенко по-прежнему твердит о готовности на единую валюту Союзного государства

Лукашенко продолжает утверждать, что до сих пор остается верен договору о создании Союзного государства и готов выполнить каждый пункт этого документа, включая пункт о единой валюте.

"У нас есть договор о создании Союзного государства. Ни от одного пункта этого договора мы не отказываемся. Даже возьмем самый серьезный, который сегодня обсуждается. Допустим, единая валюта. Мы не против единой валюты, но только это должна быть нейтральная валюта. Это не белорусский рубль, не российский", - заявил Лукашенко в интервью телеканалу «Мир».

"И даже я когда-то говорил: ладно, не вопрос, какой это будет рубль. Вопрос в том, где будет эмиссионный центр. И даже не где, а кто будет управлять эмиссионным центром. Это будет на равных или, поскольку Россия большая, она будет управлять своим рублем, а мы свой ликвидируем и к ним присоединимся? Мы это уже проходили в первые годы после распада Советского Союза. Когда нас просто выкинули из рублевой зоны. И, в конце концов, мы остались с советскими рублями, они ввели российский рубль, а мы потом рисовали "зайчики". Я не хочу это повторять. Это, во-первых. А во-вторых, где же тут тогда будет наш суверенитет?", - продолжил белорусский правитель уже известную всем риторику.

"Если Россия сегодня, отказавшись от этих имперских замашек: мы - большие, а вы - малые, готова на это, давайте вести переговоры, давайте будем определяться", - добавил он.

"Поэтому договор существует. И мы никогда от него не отказывались. Мы готовы идти по этому договору, но железобетонный принцип - равные условия для людей, предприятий, государств. Сейчас все нарушено, а коронавирус нарушил и последнее, самое главное, - равные условия для людей", - заявил Лукашенко.