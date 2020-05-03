Белорусам устроили коррекцию взглядов перед совещанием у Лукашенко

Белорусский зомбоящик 2 мая устроил массированную промывку смотрящему местный эфир электорату, что само по себе происходит постоянно и не является новостью.

Новостью стал тот факт, что обычно подобные сеансы мозготерапии в масштабах страны запускаются в воскресном эфире, чтобы заряженный с вечера правильным позитивом народ в понедельник с утра продолжал с прокачанным задором повышать ВВП страны для народа.

По субботам подобные промывочные вбросы не могут похвастаться своей эффективностью, ибо натыкаются на вполне понятное сопротивление подопытных, вакцинированных традиционной чаркой-шкваркой. Последнее, как правило, вызывает повышенную сопротивляемость пропаганде и сложноконтролируемые вспышки кухонной революционной активности. Успокаивать такие всплески лучше блокбастерами, ток и реалити-шоу, трансляцией спортивных ивентов.

Но вчера была суббота. И слишком много официальных спикеров для субботнего эфира. Объяснения феномену пришло в воскресенье утром: Лукашенко уже проводит совещание, в ходе которого будет принято решение, проводить или не проводить парад и иные торжественные мероприятия ко Дню победы.

Еще одна тема совещания – коронавирус и что с ним делать на фоне ежедневных приростов зараженных 850-950 человек/сутки.

Электорат должен правильно принять и отреагировать на принятые сегодня решения…