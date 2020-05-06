Парад на 9 мая в Минске проскочил точку возможной отмены

Подготовка к проведению парада в Минске на 9 мая достигла той точки, когда отмена мероприятия уже не представляется возможной.

Парад начнется 9 мая в 11 часов, в 8 мая в 21 час начнется генеральная репетиция мероприятия, сообщила пресс-служба Минобороны Беларуси.

«…в целях обеспечения своевременной подготовки к параду обращаем ваше внимание на ограничение движения всех видов транспорта при проведении генеральной тренировки и парада», - говорится в сообщении.

1. Начало выдвижения механизированной колонны на генеральную тренировку из военного городка Уручье, в 16.00 8 мая с целью дальнейшего построения колонны на улице Стариновской от проспекта Независимости до улицы Почтовой. Начало дальнейшего движения по маршруту следования механизированной колонны в 17.00.

Маршрут движения механизированной колонны: военный городок Уручье – улица Основателей – улица Стариновская – проспект Независимости – проспект Машерова. Место построения механизированной колонны для начала тренировок и парада – участок проспекта Машерова от реки Свислочь до улицы Куйбышева.

В ходе проведения генеральной репетиции механизированная колонна пройдет по маршруту: исходный пункт – проспект Машерова – улица Тимирязева – улица Саперов – проспект Победителей – улица Орловская – улица Сурганова – проспект Независимости – проспект Машерова, исходное построение колонны.

После проведения военного парада 9 мая основная механизированная колонна будет убывать в пункт постоянной дислокации по маршруту: проспект Машерова – улица Тимирязева – улица Саперов – проспект Победителей – улица Орловская – улица Сурганова – проспект Независимости – улица Стариновская – военный городок Уручье.

2. Начало выдвижения техники для перевозки личного состава пеших колонн для проведения генеральной репетиции планируется 8 мая в 17.30 (после прохождения механизированной колонны на пересечении проспекта Независимости и МКАД) и будет осуществляться по маршрутам:

№ 1 – улица Рогачевская – проспект Независимости – МКАД – проспект Победителей – улица Саперов – улица Тимирязева – проспект Машерова – улица Гвардейская – улица Тарханова – улица Грибоедова – улица Игнатенко;

№ 2 – улица Калиновского (Военная академия Республики Беларусь) – улица Всехсвятская – МКАД – проспект Победителей – улица Саперов – улица Тимирязева – проспект Машерова – улица Гвардейская – улица Тарханова – улица Грибоедова – улица Игнатенко.

Возвращение пешей колонны в пункт постоянной дислокации по окончании генеральной тренировки будет осуществляться по маршрутам:

№ 1 – улица Грибоедова – улица Игнатенко – проспект Победителей – МКАД – проспект Независимости – улица Рогачевская – пункт постоянной дислокации;

№ 2 – улица Грибоедова – улица Игнатенко – проспект Победителей – МКАД – улица Всехсвятская – улица Калиновского – пункт постоянной дислокации (Военная академия Республики Беларусь).

Выдвижение техники для перевозки личного состава пеших колонн для проведения военного парада планируется 9 мая в 8.00 по установленному маршруту для пешей колонны. Убытие колонны в пункт постоянной дислокации будет осуществляться после проведения военного парада также по установленному маршруту для пешей колонны.