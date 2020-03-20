Лукашенко опять накормил Россию

Лукашенко сегодня рассказал, что к нему за помощью обратились российские торговые сети в связи с возникшим дефицитом товаров. Он, естественно, дал команду сформировать партии товаров и помочь россиянам.

"У нас достаточно продуктов. Россияне, когда закрыли границу, ретейлеры их обратились к нам: дайте продукты питания, потому что у нас начинается дефицит. Конечно, мы формируем партии и отправляем, и цена уже совсем другая", - заявил Лукашенко.

Как сообщалось, МАРТ Беларуси с целью недопущения дефицита продуктов питания рекомендовал розничной торговле отменить с 17 марта все скидочные акции и рекламные игры на товары, которые относятся к товарам длительного хранения и социально-значимым товарам.

Свое решение ведомство объяснило резким ростом потребительского спроса на указанные группы товаров с 14 марта.