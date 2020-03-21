Российские ретейлеры опровергли обращение к Лукашенко из-за дефицита

Представители российских розничных сетей не обращались к Александру Лукашенко с просьбой о поставках продуктов питания из-за «дефицита».

Об этом говорится в заявлении АКОРТ, которая объединяет 24 крупнейших розничных торговых сети, работающих на территории России, передает РБК.

«Российские торговые сети не направляли подобных обращений и не испытывают дефицита продукции», — говорится в сообщении. Уточняется, что у ретейлеров есть запасы на складах, в распределительных центрах и магазинах, которые смогут удовлетворить спрос «в любом объеме».

Закупки из Беларуси идут в обычном режиме, отметили в АКОРТ.

Накануне Лукашенко заявил, что получил обращение российских ретейлеров с просьбой о поставках в связи с дефицитом из-за мер по борьбе с распространением коронавируса.

«Когда россияне закрыли границу, их ретейлеры обратились к нам: дайте продукты питания, потому что у нас начинается дефицит», — рассказал он. По его словам, в Беларуси уже начали формировать и отправлять партии в соответствии с обращением.

15 марта на фоне распространения в России коронавирусной инфекции сети продуктовых магазинов и сервисы доставки зафиксировали рост спроса на нескоропортящиеся продукты, в том числе на крупы, соленья и консервы.

Позднее, 17 марта, президент России Владимир Путин заверил, что в России ситуация с поставками товаров и продуктов надежная и посоветовал россиянам не покупать впрок. 19 марта об остутствии проблем с поставками для торговых сетей также сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. При этом он отметил, что магазины работают «в чуть более напряженном» режиме. По его словам, чтобы избежать дефицита, правительство разрешило круглосуточный завоз продуктов в московские магазины.