Последнее обновление: 10.03.2020 13:13

Лукашенко устроил патриотический вторник

Одна только мысль о том, что белорусский народ может оказаться вне поля, где он по умолчанию должен трудиться в режиме 24/7, лишает Лукашенко способности мыслить рационально, если последнее слов вообще применимо к белорусскому правителю.

Об обязанности народа постоянно трудиться в поле Лукашенко сегодня напомнил, вручая паспорта 25 подросткам, тщательно отобранным в регионах синеокой для встречи с Ним. По его словам, именно труд превращает рядового белоруса в белоруса-патриота.

«Патриотизм - это не просто разговоры о том, как мы любим Родину. Хотя и говорить об этом надо. Это ежедневный труд на её благо, сохранение исторических и культурных традиций, защита интересов государства и жизни людей», - сказал Лукашенко.

Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как в поле бьются за урожай и экспорт белорусы ….

Ранее по теме
<Февраль 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728291
2345678
Март 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
2425262728291
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование