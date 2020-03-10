Лукашенко устроил патриотический вторник

Одна только мысль о том, что белорусский народ может оказаться вне поля, где он по умолчанию должен трудиться в режиме 24/7, лишает Лукашенко способности мыслить рационально, если последнее слов вообще применимо к белорусскому правителю.

Об обязанности народа постоянно трудиться в поле Лукашенко сегодня напомнил, вручая паспорта 25 подросткам, тщательно отобранным в регионах синеокой для встречи с Ним. По его словам, именно труд превращает рядового белоруса в белоруса-патриота.

«Патриотизм - это не просто разговоры о том, как мы любим Родину. Хотя и говорить об этом надо. Это ежедневный труд на её благо, сохранение исторических и культурных традиций, защита интересов государства и жизни людей», - сказал Лукашенко.

Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как в поле бьются за урожай и экспорт белорусы ….