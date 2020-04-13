Лукашенко: Мы нашли комбинацию лекарств, чтобы спасать людей

Лукашенко заявил, что в Беларуси найдена комбинация лекарств, позволяющая спасать людей от коронавирусной инфекции.

"Я говорил, что эта неделя до Пасхи будет показательной для всей страны. Если мы хотя бы удержимся на нынешнем уровне эту неделю, значит, мы победили. Нам надо эту неделю напрячься, во что бы то ни стало, не потому, что у нас катастрофа. Слава богу, у нас ее нет", - заявил сегодня Лукашенко.

"У нас нет лавинообразного нарастания болезней, и это благодаря врачам и людям. Молодцы люди, ничего не запрещаем, но сказали, что жизнь в ваших руках, туда, куда человек не хочет идти, он не идет. Никаких карантинов, но сейчас людей, праздно шатающихся, на улице нет. То есть люди отреагировали, люди это понимают, не надо их загонять в квартиры, человек своей жизнью распоряжается сам, а мы должны ему помогать".

"Никто от коронавируса в нашей стране не умрет, я публично об этом заявляю, это мое твердое убеждение. Исходя из опыта нашего, китайского, американского, европейского, мы видим, как работать. Мы уже нашли комбинации лекарств, чтобы спасать людей", - заявил белорусский правитель.