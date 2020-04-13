Лукашенко запретил закрывать церкви на пасху

Лукашенко заявил, что в Беларуси не запрещали и не будут никому запрещать посещать храмы в пасхальные праздники.

"Еще раз подчеркиваю: мы дорогу к храму никому не закрываем. Это мое жесткое требование. Мы никому ничего не запрещаем. Мы это довели до руководства всех церквей, конфессий, в том числе и православной церкви. Кто хочет, тот помолится, сходит в храм. Я буду в церкви. Это моя традиция. Я редко бываю, но на Рождество и Пасху я всегда в церкви. Обычно в районы выезжаю, бываю в этих маленьких церквушках", - заявил Лукашенко.

Он сказал, чтобы людей долго не держали в храмах: "Свечку поставил, вышел и пошел. Все проповеди лучше возле храма".

Лукашенко потребовал предусмотреть специальные места для традиционного освящения яиц и куличей, чтобы столы были не в помещениях, а на открытом воздухе.

"Столы надо поставить там, где повыше, ветерок и прочее. Чтобы это не было в помещениях. Надо поберечься там, где можно. И священнослужители это должны понимать, особенно в городах", - дал он поручение.